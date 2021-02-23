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23.02.2021 17:50

Китай опровергает инсинуации Запада

Китай на заседании Совета ООН по правам человека опроверг инсинуации Великобритании и других западных стран относительно нарушений прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", официальный представитель постоянного представительства КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лю Юйинь указал, что Великобритания, Германия, Дания и Финляндия сегодня злоупотребляют платформой заседания высокого уровня СПЧ для распространения ложной информации, дискредитации Китая и вмешательства во внутренние дела Китая. Права человека не должны использоваться в политических целях и в качестве инструмента очернения и сдерживания развития других стран, подчеркнул дипломат.

Лю Юйинь отметил, что Синьцзян, Тибет и другие районы проживания национальных меньшинств являются образцом для развития китайского правозащитного дела. Китай проводит национальную политику, основанную на равенстве всех национальностей, национальном единстве, системе национальной районной автономии и общем процветании всех национальностей. Слухи о "принудительном труде" и "принудительной стерилизации" в Синьцзяне являются откровенной клеветой и "ложью века", отметил дипломат.

Говоря о Гонконге, Лю Юйинь отметил, что Закон о защите национальной безопасности в Специальном административном районе Сянган обеспечил стабильность в Гонконге. Исчезают угрозы беспорядков и насилия.

Китай призывает Великобританию и некоторые другие страны обратить внимание на решение своих собственных проблем в области прав человека, прекратить политизировать вопросы прав человека, прекратить использовать ошибочную информацию и ложные высказывания для дискредитации других стран, внести свой вклад в содействие здоровому развитию международных прав человека, отказаться от злоупотребления вопросами прав человека в своих собственных политических целях, резюмировал дипломат.

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