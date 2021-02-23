Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем защитника Отечества. Видеообращение размещенно на сайте Роскосмоса.

"Пусть над нашей планетой всегда будет мирное небо", - сказал Рыжиков, пожелав здоровья, счастья и уверенности в будущем. Кудь-Сверчков отметил, что вооруженные силы не раз отстаивали свободу России, проявляя храбрость и мужество в схватках с врагом. По его словам, 23 февраля - это день тех, кто знает, что такое воинский долг, тех, кто сегодня несет боевую вахту и готов к самопожертвованию во имя Родины, жизни на земле и за мир во всем мире. "Обнимаем и жмем вам всем руки, друзья", - добавил космонавт.

Как отмечает ТАСС, 23 февраля российские космонавты будут работать на орбите. Они займутся обслуживанием станции и продолжат эксперименты. Также продолжится тестирование системы ретрансляции "Луч", позволяющей передавать данные, даже если МКС находится вне зоны прямой видимости.

Напомним, кроме Рыжикова и Кудь-Сверчкова, на борту станции сеучас находятся американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.