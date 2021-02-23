Развеиваем стойкий миф про переименование 25 февраля 1946 года

"Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы! Сегодня мы празднуем 28-ю годовщину существования Красной Армии" - так начинался опубликованный семьдесят пять лет назад, 23 февраля 1946 года, приказ наркома обороны Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина. И заканчивался привычными здравицами:

"Да здравствует наша победоносная Красная Армия!

Да здравствует наш победоносный Военно-Морской Флот!"1

Вот, скажут многочисленные любители военной истории, а всего через два дня, 25 февраля, Красную Армию переименовали в Советскую.

Откуда это известно? Из любительских публикаций в интернете, из Википедии. Да и из формально научных изданий2.

А если серьезно?

Ни закона, ни указа, ни постановления высшего органа власти о переименовании - нет.

Плакат 1946 года.

Указы - о Наркоматах

Есть только два указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 февраля 1946 года - "О преобразовании Народного Комиссариата обороны Союза ССР в Народный Комиссариат Вооруженных Сил Союза ССР" (уже 15 марта его переименовали в министерство) и "Об упразднении Народного Комиссариата Военно-Морского Флота Союза ССР"3.

Иными словами, 25 февраля вернулись к ситуации, когда и армией (т.е. сухопутными войсками и их военно-воздушными силами), и флотом (с его ВВС) руководило одно ведомство. А не два (как стало после создания 20 декабря 1937 года Наркомата Военно-Морского Флота)...

И только! Никто ничего не переименовывал.

Красноармейцы 1943 года.

Это подтверждают и материалы номера "Правды", в котором были опубликованы указы от 25 февраля.

"Перед Красной Армией сейчас стоят новые ответственные задачи, сформулированные товарищем Сталиным в его исторической речи 9 февраля [на предвыборном избирательном собрании Сталинского избирательного округа города Москвы. - Авт.] и приказе от 23 февраля 1946 года", - значится, например, в передовице "Правды" от 27 февраля4.

Красная Армия - без всяких оговорок.

Более того, еще 10 июня 1946 года министр Вооруженных Сил СССР И.В. Сталин издает приказ "О порядке осуществления индивидуального строительства жилых домов и дач для генералов и старших офицеров Красной Армии"5...

И еще 16 декабря 1946 года в Военном издательстве Министерства Вооруженных Сил СССР подписывается в печать книга, в предисловии к которой указано, что она предназначена "для офицеров Красной Армии"6...

Недосмотр редакторов?

Ответа нет. Впрочем фактом является и то, что начиная с марта 1946-го название "Красная Армия", действительно, употребляется все реже и реже.

И 1946 год оно не переживет.

Плакат 1948 года славит уже Советскую Армию.

Реорганизация - о Вооруженных Силах

Однако Красная Армия вовсе не сразу становится Советской. Сначала - "Вооруженными Силами СССР" (или "Союза ССР".) Именно этот термин сменяет в марте - июне 1946 года "Красную Армияю" в названиях учреждений военного ведомства и родов войск.

Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии переименовывают в марте в Главное разведывательное управление Вооруженных Сил, Главное артиллерийское управление Красной Армии, 11 апреля, - в Главное артиллерийское управление Вооруженных Сил, Генеральный штаб Красной Армии, 3 июня, - в Генеральный штаб Вооруженных Сил7 - и т.д. и т.п.

Военно-воздушные силы Красной Армии становятся Военно-воздушными силами Вооруженных Сил, Государственный Краснознаменный Научно-испытательный институт Военно-воздушных сил Красной Армии (ГК НИИ ВВС КА) - ГК НИИ ВВС Вооруженных Сил8 - и т.д. и т.п. Дольше других сохраняла название Высшая военная школа ПВО Красной Армии, но 30 июля и она стала Военной академией артиллерийской радиолокации9...

Введенные 1 июня и 24 июля 1946 года новые уставы были названы соответственно Дисциплинарным уставом и Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Союза ССР (а не "Красной Армии" или "РККА" - как их довоенные предшественники)...

В приказе министра Вооруженных Сил И.В. Сталина от 1 мая 1946 года уже нигде не фигурирует название "Красная Армия" - только "Вооруженные Силы"10...

В то же время с конца июля 1946-го - опять-таки постепенно, исподволь! - начинает внедряться и термин "Советская Армия".

"Клянусь достойно исполнять воинский долг..."

Первое явление "Советской Армии"

Впервые термин, по-видимому, появился в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Союза ССР - введенном в действие приказом министра Вооруженных Сил СССР от 24 июля 1946 года. В разделе "Общие положения" устава значилось, что он определяет "общие и должностные обязанности военнослужащих Советской Армии"11.

Далее был приказ министра Вооруженных Сил к только что установленному Дню танкиста - от 8 сентября 1946 года. Соответствующий род войск именовался в нем "бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии"12.

В приказе министра Вооруженных Сил (за подписью замминистра генерала армии Н.А. Булганина) от 7 ноября 1946 года - заканчивавшемся словами "Да здравствуют советские Вооруженные Силы!" - по-новому (хоть и лишь в одном месте) были названы и все эти силы: "Постоянная боевая готовность Советской Армии и Военно-Морского Флота - залог безопасности нашей Родины и прочного мира во всем мире"13...

(В передовице "Правды" за 8 сентября как о Советской говорилось уже и о Красной Армии времен Великой Отечественной войны14! Этот пример был подхвачен очень быстро, уже, например, в статье, опубликованной в декабре 1946 года15, - когда иные и послевоенную-то армию величали все еще Красной...)

Все изменения произошли явочным порядком. Точно так же осенью 1939 года Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА) стали именовать просто Красной Армией

Ну, а в приказе министра Вооруженных Сил И.В. Сталина от 23 февраля 1947 года советские Вооруженные Силы уже прямо, с первых же строк, именовались Советской Армией:

"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!

Сегодня наша страна празднует 29-ю годовщину существования Советской Армии".

На вышедших в том же месяце почтовых марках СССР №№ 1133 - 1138 был помещен текст "XXIX лет Советской Армии"16...

В концовке приказа опять прозвучала формулировка, просуществовавшая до самого распада СССР: "Да здравствуют Советская Армия и Военно-Морской Флот!"17

Эти формулировки были повторены и в помещенной на той же полосе "Правды" передовице18.

Устав Вооруженных Сил Союза ССР. 1946 год.

Издержки жесткого порядка

Таким образом, в феврале 1946-го Красная Армия Советской еще не стала. На протяжении марта - июля 1946-го она постепенно сменила свое название на "Вооруженные Силы СССР", и только с конца июля, наряду с этим последним, стало все чаще использоваться название "Советская Армия". Окончательно оно закрепилось лишь в начале 1947-го. Как и полный синоним названия "Вооруженные Силы СССР" - "Советская Армия и Военно-Морской Флот".

И все эти изменения произошли без каких-либо постановлений.

Явочным порядком, исподволь.

Ничего удивительного тут нет. Точно так же, явочным порядком, осенью 1939 года Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА) стали именовать просто Красной Армией19. Никаких указов на этот счет не было, но начиная с октября 1939-го вместо аббревиатуры "РККА" стали употреблять термин "Красная Армия" и аббревиатуру "КА". И после 26 июля 1940 года название "Рабоче-Крестьянская Красная Армия" осталось только в тексте военной присяги (просуществовавшем, кстати, аж до 10 июня 1947-го. Похоже, по недосмотру.)

(Этот факт, кстати, почему-то не укладывается в сознании как любителей военной истории, так и ряда профессиональных историков. С упорством, достойным лучшего применения, они и сейчас именуют Красную Армию 1940 - 1946 годов аббревиатурой "РККА"...)

Да, отнюдь не во всем - вопреки распространенному мнению - в сталинском СССР был четкий порядок20.

Причины же переименования Красной Армии в Советскую вполне очевидны.

Плакатное искусство всегда отдавало должное нашей армии: и красной (справа плакат 1945 г.) и советской (1964 г.). Фото: фотохроника ТАСС

"Теперь мы солдаты"

Переименование стало завершением начавшегося в 1934 году отказа руководства ВКП(б) от идеи установления "земшарной республики Советов" в пользу идеи укрепления отдельного государства.

"Красная" армия - это армия интернациональная. Защищающая интересы "пролетариев всех стран", интересы классовые - а не национальные. Вспомним один из приказов наркома по военным и морским делам К.Е. Ворошилова за 1932 год. Как квалифицировалось там бегство командира Красной Армии в Польшу? "Изменил делу рабочего класса".

А не "изменил Родине"...

Красноармейцы 1943 года.

А вот "Советская" армия - это армия государства СССР. Имеющего свои, особые, национальные интересы. Именно их - а не интересы "пролетариев всех стран"! - защищает Советская Армия.

В том же ряду - переименование 15 марта 1946 года народных комиссариатов (наркоматов) в министерства. И переименование в июле 1946-го красноармейцев и краснофлотцев в солдат и матросов (сравните, как начинается сталинский приказ от 23 февраля 1946 года и как - от 23 февраля 1947 года!).

Чтобы было - как во всех государствах.

Где слово "солдат" обозначает защитника Родины.

А то ведь еще и в 1942-м к этому слову относились с опаской. Вспомним, как реагирует на обращение к нему как к "солдату" герой повести Вячеслава Кондратьева "Сашка" "[...] Обращение такое его удивило немного - какой он солдат? Боец он Красной Армии!"21

Сравните это со стихами майора-фронтовика Евгения Долматовского - звучащими за кадром в кинофильме 1947 года "Рядовой Александр Матросов":

Друг и товарищ! Теперь мы солдаты.

В бой мы пойдем за Отчизну свою.

Устав Вооруженных Сил Союза ССР. 1946 год.

1. Правда. 1946. 23 февраля. N 46 (10128). С. 1.

2. Феськов В.И., Голиков В.И., Калашников К.А., Слугин С.А. Вооруженные Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной армии к Советской. Ч.1: Сухопутные войска. Томск, 2013. С. 15.

3. Правда. 1946. 27 февраля. N 49 (10131). С. 1.

4. Вооруженные силы великой советской державы // Правда. 1946. 27 февраля. N 49 (10131). С. 1.

5. Приказы Народного комиссара обороны СССР и Министра Вооруженных Сил СССР. 1945 г. - 12 октября 1949 г. М., 2011. С. 83.

6. Бескровный Л.Г. Хрестоматия по русской военной истории. М., 1947. С. [3].

7. Феськов В.И., Голиков В.И., Калашников К.А., Слугин С.А. Указ. соч. С. 15. Авторы ошибаются, считая, что к 1946 году названия центральных управлений Наркомата обороны вместо слов "Красной армии" содержали аббревиатуру "РККА" и что Главное артиллерийское управление (ГАУ) Красной армии в апреле 1946-го переименовали в ГАУ Советской армии.

8. См.: Проклов В. УТБ - "Ни Ту, ни Су..." // Легенды и мифы отечественной авиации. Сб. статей. Вып. 3. М., 2011. С. 248-249.

9. Приказы Народного комиссара обороны СССР и Министра Вооруженных Сил СССР. 1945 г. - 12 октября 1949 г. М., 2011. С. 105.

10. Правда. 1946. 1 мая. N 103 (10185). С. 1.

11. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Союза ССР. М., 1946. С. [5].

12. Правда. 1946. 8 сентября. N 214 (10296). С. 1.

13. Правда. 1946. 7 ноября. N 265 (10347). С. 4.

14. День советских танкистов // Правда. 1946. 8 сентября. N 214 (10296). С. 1.

15. Пуховский Н. К вопросу об изучении военной истории нашей Родины // Военная мысль. 1946. N 12. С. 66.

16. Каталог почтовых марок СССР. 1918 - 1969. М., 1970. С. 148.

17. Правда. 1947. 23 февраля. N 47 (10438). С. 1.

18. Праздник Советской армии // Правда. 1947. 23 февраля. N 47 (10438). С. 1.

19. Смирнов А.А. Крах 1941 - репрессии ни при чем! "Обезглавил" ли Сталин Красную армию? М., 2011. С. 28; Тархова Н. Музыка, танки и Советская армия. Как Красная армия поменяла имя // Родина. 2011. N 10. С. 135-139.

20. См.: Экштут С.А. Предвестие свободы, или 1000 дней после Победы. М., 2006. С. 162-164.