Володин и депутаты Госдумы почтили память защитников Отечества

В День защитника Отечества председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководители политических фракций и депутаты ГД возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы и к памятнику Георгию Жукову, сообщает сайт Госдумы.

Ранее спикер поздравил всех защитников Отечества с праздником. "Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил жизнь военной службе и обеспечению обороноспособности нашей страны. Патриотизм, верность присяге, мужество и профессионализм отличают российских солдат и офицеров. Они надежно защищают мирную жизнь граждан России. Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте нижней палаты.