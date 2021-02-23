Новости

Эксперты рассказали, какую одежду россияне покупают с рук 07:00
Износ металлических частей двигателя мог стать причиной ЧП с Boeing 777 в Колорадо 06:55
На Дальнем Востоке начали отмечать День защитника отечества 06:48
В США пассажирский Boeing 757 совершил вынужденную посадку 06:22
Окрашенные пылью из Сахары дожди пройдут в ряде стран Европы 05:45
Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года 05:18
Фаучи: Политические разногласия в США увеличили смертность от COVID-19 04:47
Байден почтил память умерших от COVID-19 граждан США 04:27
Гидрометцентр прогнозирует потепление до плюс шести градусов 04:14
В Якутии в городе Нюрба три человека погибли при пожаре 04:07
Названы пять часто игнорируемых симптомов рака 04:01
В США число жертв коронавируса превысило 500 тысяч 03:00
Лазертаг, мини-биатлон, концерт: Чем порадуют парки Москвы 23 февраля 03:00
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества 02:33
Дубль Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Кротоне" в чемпионате Италии 01:36
В легендарном "Маппет-шоу" усмотрели "непристойности" 01:32
"Монако" поиздевался над "Барселоной" после победы над "ПСЖ" 01:16
Семья замерзшего в Техасе мальчика подала иск против энергетиков 00:48
Путин выступил с видеообращением в День защитника Отечества 00:43
NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс 00:24
Мигранты из Африки пытались проникнуть в Европу в токсичных контейнерах 00:15
Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне 00:05
США ввели новые санкции против судна, строящего "Северный поток-2" 22.02.2021
В Москве уровень опасности повышен до "оранжевого" из-за мороза 22.02.2021
"Спартак" и "Витязь" разыграют последнюю путевку в плей-офф КХЛ 22.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
23.02.2021 06:48
Рубрика: Общество

На Дальнем Востоке начали отмечать День защитника отечества

Текст: Ольга Журман

Церемония возложения цветов и венков к мемориалу Славы в Южно-Сахалинске дала старт мероприятиям в честь Дня защитника Отечества в островном регионе, сообщается на сайте правительства области.

Фото: iStock
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

В полдень на площади Славы первую присягу принесли ребята, ставшие членами всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Развлекательная программа "Стоит на страже Родины солдат" началась перед музейно-мемориальным комплексом "Победа".

В Благовещенске на площади Победы почтили память воинов-амурцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В Камчатском театре драмы и комедии состоялся торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. В Петропавловске-Камчатском началась празднично-развлекательная программа "Чего хотят мужчины". Ее гостей ждут рыцарские турниры, завораживающие показательные выступления от Камчатской федерации рукопашного боя, экстремальные заезды на игрушечных машинках, выставка автотюнинга и ретрокаров и многое другое. Возложение цветов состоится вечером на площади у стелы "Город воинской славы", после чего начнется вечерняя праздничная концертная программа "С Днем защитника Отечества!". Затем небо над столицей Камчатки украсит праздничный фейерверк.

Во Владивостоке гирлянды и цветы торжественно возложены к Вечному огню на мемориале "Боевая слава Тихоокеанского флота", а затем к стеле "Владивосток - город воинской славы".

В Якутии праздник встретили показом фильма "Рядовой Чээрин", снятого по мотивам повести фронтовика, якутского писателя Тимофея Сметанина. Фильм рассказывает о молодом охотнике из Якутии Егоре Чээрине, ставшим снайпером и вступившим в схватку с немецкими захватчиками, передает ТАСС.

"Регионы Дальнего Востока находятся на рубежах восточных границ России, поэтому слово "защитник" имеет здесь особое значение", - заметил в своем поздравлении в честь праздника заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В регионах Общество История Общество Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск ДФО Амурская область Благовещенск ДФО Камчатский край ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Путин назвал Россию по-прежнему самым крупным инвестором Беларуси
Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года
NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс
Гидрометцентр прогнозирует потепление до плюс шести градусов
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"