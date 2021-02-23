На Дальнем Востоке начали отмечать День защитника отечества

Церемония возложения цветов и венков к мемориалу Славы в Южно-Сахалинске дала старт мероприятиям в честь Дня защитника Отечества в островном регионе, сообщается на сайте правительства области.

В полдень на площади Славы первую присягу принесли ребята, ставшие членами всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Развлекательная программа "Стоит на страже Родины солдат" началась перед музейно-мемориальным комплексом "Победа".

В Благовещенске на площади Победы почтили память воинов-амурцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В Камчатском театре драмы и комедии состоялся торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. В Петропавловске-Камчатском началась празднично-развлекательная программа "Чего хотят мужчины". Ее гостей ждут рыцарские турниры, завораживающие показательные выступления от Камчатской федерации рукопашного боя, экстремальные заезды на игрушечных машинках, выставка автотюнинга и ретрокаров и многое другое. Возложение цветов состоится вечером на площади у стелы "Город воинской славы", после чего начнется вечерняя праздничная концертная программа "С Днем защитника Отечества!". Затем небо над столицей Камчатки украсит праздничный фейерверк.

Во Владивостоке гирлянды и цветы торжественно возложены к Вечному огню на мемориале "Боевая слава Тихоокеанского флота", а затем к стеле "Владивосток - город воинской славы".

В Якутии праздник встретили показом фильма "Рядовой Чээрин", снятого по мотивам повести фронтовика, якутского писателя Тимофея Сметанина. Фильм рассказывает о молодом охотнике из Якутии Егоре Чээрине, ставшим снайпером и вступившим в схватку с немецкими захватчиками, передает ТАСС.

"Регионы Дальнего Востока находятся на рубежах восточных границ России, поэтому слово "защитник" имеет здесь особое значение", - заметил в своем поздравлении в честь праздника заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.