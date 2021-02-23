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23.02.2021 14:33
Рубрика: Общество

Жители Кировской области смогут увидеть полярное сияние

Текст: Яна Шамаева
Фото: vk.com/astro_kirov Фото: vk.com/astro_kirov
Фото: vk.com/astro_kirov

Полярное сияние смогут увидеть жители Кировской области в ночь с 23 на 24 февраля. Об этом сообщается в группе ВКонтакте "Любительская астрономия в Кирове".

Фото: Татьяна Андреева
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- 20 февраля от поверхности Солнца оторвался крупный протуберанец, который спровоцировал выброс корональной массы. Такие события порождают полярное сияние - многоцветное свечение в верхних слоях атмосферы Земли, возникающее из-за ее взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра, - говорится в сообщении.

Обычно такие заряженные частицы достигают Земли за три дня, то есть должны долететь этой ночью. Ожидается малая геомагнитная буря класса G1, поэтому полярное сияние можно будет увидеть низко над северной частью горизонта вдали от городских огней.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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