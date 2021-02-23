В Оренбуржье женский патруль ГИБДД поздравил мужчин-автолюбителей

В День защитника Отечества мужчин-автолюбителей оренбургского города Гая поздравил женский дорожный патруль.

Как сообщили в УМВД по региону, во вторник инспектор ОГИБДД Лариса Солопова и члены юнармейского отряда "Вымпел" школы №10 Дарья Зленко и Валерия Носова вышли в совместный рейд. Девушки поздравляли мужчин с праздником, а также напоминали им о соблюдении правил дорожного движения.

Мужчины с улыбкой принимали поздравления и торжественно обещали быть законопослушными. На память девушки вручали водителям символические подарки - магнитики, открытки и памятки по ПДД.