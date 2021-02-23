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23.02.2021 14:00
Рубрика: Общество

В Самаре прошел парад для одного героя-афганца

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В этом году кавалер трех орденов "Красной Звезды" Александр Серезеев получил, пожалуй, свой самый необычный подарок на 23 февраля - личный парад и троекратное "Ура!" в свою честь.

В Самарской области прошел парад для одного героя в память о тысячах афганцев. Провели его военнослужащие Центрального военного округа Минобороны РФ.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Весной 1986 года Александра призвали в ряды Вооруженных Сил. Он проходил службу в учебном подразделении Туркестанского военного округа, где готовили разведчиков для операций в Афганистане. После подготовки юноша попал в разведроту отряда спецназначения - был старшим разведчиком гранатометчиком АГС -17. Уже через полгода стал командиром отделения, затем замкомандира взвода. Воевал в провинции Кандагар. Был трижды ранен, получал тяжелую контузию.

После концерта и парада военнослужащие приготовили еще и реконструкцию эпизода одного из боев, в котором сражался Александр Серезеев. В нем задействовали несколько бронетранспортеров БТР-80, военнослужащие стреляли из автоматов и пулеметов. И хотя выстрелы и снаряды были холостыми, "попали" в самое сердце.

Впрочем, как признался сам герой, память о боях и товарищах навсегда с ним не только по праздникам. Не дают забыть сны. А про свои награды он говорит так: "Они не мои, это всех наших ребят, с которыми мне довелось служить".

Александр Серезеев поблагодарил военнослужащих за такое персональное поздравление:

- Спасибо вам, что вы есть. Охраняйте, защищайте нас. Здоровья вам крепкого, вашим семьям, близким.

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