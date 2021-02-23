В Омске на маму с ребенком с крыши ТЦ обрушился снег

Следственный комитет начал проверку схода снега на прохожих с крыши торгового центра в Омске.

22 февраля омичка с 8-летней дочерью шли по улице Герцена на выставку робототехники. С крыши торгового комплекса на них обрушились куски снега. Пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью. К счастью, девочка не получила серьезных повреждений. А ее матери пришлось накладывать швы - врачи диагностировали у нее рассечение кожи головы.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и виновные лица из числа сотрудников обслуживающей здание организации, - сообщает СУ СК по Омской области.