За сутки в России подтверждено 11823 случаев COVID-19 в 84 регионах

В 84 регионах России за сутки выявлено 11823 случаев COVID-19. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1198
- 2 Санкт-Петербург 913
- 3 Московская область 732
- 4 Нижегородская область 409
- 5 Ростовская область 309
- 6 Воронежская область 302
- 7 Самарская область 283
- 8 Иркутская область 240
- 9 Пермский край 230
- 10 Челябинская область 226
- 11 Свердловская область 214
- 12 Волгоградская область 211
- 13 Саратовская область 210
- 14 Вологодская область 197
- 15 Пензенская область 187
- 16 Ленинградская область 180
- 17 Красноярский край 173
- 18 Архангельская область 165
- 19 Ярославская область 158
- 20 Краснодарский край 157
- 21 Республика Карелия 156
- 22 Тверская область 150
- 23 Курская область 147
- 24 Алтайский край 146
- 25 Республика Башкортостан 143
- 26 Кировская область 135
- 27 Владимирская область 133
- 28 Тульская область 130
- 29 Калининградская область 128
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 128
- 31 Тамбовская область 126
- 32 Калужская область 122
- 33 Ульяновская область 122
- 34 Псковская область 117
- 35 Липецкая область 117
- 36 Забайкальский край 115
- 37 Новосибирская область 115
- 38 Белгородская область 109
- 39 Астраханская область 108
- 40 Ивановская область 105
- 41 Приморский край 104
- 42 Брянская область 103
- 43 Оренбургская область 102
- 44 Республика Бурятия 101
- 45 Орловская область 97
- 46 Удмуртская Республика 97
- 47 Мурманская область 96
- 48 Хабаровский край 93
- 49 Омская область 92
- 50 Новгородская область 90
- 51 Смоленская область 89
- 52 Тюменская область 88
- 53 Ставропольский край 87
- 54 Рязанская область 83
- 55 Республика Коми 80
- 56 Курганская область 79
- 57 Республика Крым 79
- 58 Кабардино-Балкарская Республика 74
- 59 Кемеровская область 68
- 60 Севастополь 65
- 61 Республика Мордовия 58
- 62 Томская область 57
- 63 Республика Татарстан 56
- 64 Республика Чувашия 55
- 65 Сахалинская область 49
- 66 Костромская область 48
- 67 Республика Саха (Якутия) 48
- 68 Республика Дагестан 48
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 47
- 70 Амурская область 47
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 44
- 72 Республика Калмыкия 43
- 73 Камчатский край 38
- 74 Республика Марий Эл 37
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 35
- 76 Республика Хакасия 19
- 77 Республика Адыгея 18
- 78 Республика Алтай 16
- 79 Республика Ингушетия 16
- 80 Чеченская Республика 13
- 81 Республика Тыва 6
- 82 Магаданская область 5
- 83 Ненецкий автономный округ 4
- 84 Еврейская автономная область 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 189 153 случая (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,04%
- 3. Магаданская область 0,06%
За последние сутки подтверждено 417 смертей:
- Москва 49
- Санкт-Петербург 41
- Московская область 33
- Воронежская область 20
- Краснодарский край 16
- Тульская область 11
- Красноярский край 11
- Нижегородская область 10
- Свердловская область 10
- Ленинградская область 9
- Алтайский край 9
- Иркутская область 8
- Владимирская область 7
- Смоленская область 7
- Вологодская область 7
- Республика Чувашия 7
- Ульяновская область 7
- Курская область 6
- Липецкая область 6
- Тверская область 6
- Калининградская область 6
- Волгоградская область 6
- Удмуртская Республика 6
- Новосибирская область 6
- Ростовская область 5
- Ставропольский край 5
- Самарская область 5
- Челябинская область 5
- Ивановская область 4
- Калужская область 4
- Орловская область 4
- Республика Крым 4
- Республика Татарстан 4
- Оренбургская область 4
- Тюменская область 4
- Омская область 4
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Коми 3
- Мурманская область 3
- Псковская область 3
- Астраханская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Пермский край 3
- Пензенская область 3
- Саратовская область 3
- Республика Алтай 3
- Забайкальский край 3
- Костромская область 2
- Республика Карелия 2
- Севастополь 2
- Республика Марий Эл 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Приморский край 2
- Белгородская область 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 84 047 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 956 человек:
- Санкт-Петербург 1723
- Москва 1364
- Московская область 502
- Пензенская область 482
- Нижегородская область 351
- Ростовская область 314
- Воронежская область 305
- Вологодская область 298
- Иркутская область 290
- Самарская область 279
- Астраханская область 264
- Краснодарский край 250
- Саратовская область 245
- Челябинская область 245
- Свердловская область 223
- Тверская область 201
- Волгоградская область 197
- Приморский край 185
- Республика Карелия 174
- Красноярский край 170
- Архангельская область 169
- Мурманская область 167
- Оренбургская область 167
- Ярославская область 166
- Хабаровский край 142
- Курская область 140
- Алтайский край 138
- Липецкая область 135
- Кировская область 133
- Ханты-Мансийский автономный округ 131
- Брянская область 125
- Владимирская область 121
- Калининградская область 121
- Ульяновская область 117
- Смоленская область 112
- Калужская область 109
- Кемеровская область 108
- Тульская область 103
- Республика Башкортостан 102
- Республика Коми 101
- Забайкальский край 99
- Ивановская область 96
- Тамбовская область 96
- Ленинградская область 94
- Удмуртская Республика 94
- Орловская область 92
- Новгородская область 84
- Омская область 84
- Ямало-Ненецкий автономный округ 82
- Кабардино-Балкарская Республика 75
- Республика Мордовия 75
- Рязанская область 73
- Тюменская область 71
- Республика Дагестан 70
- Курганская область 68
- Республика Крым 67
- Ставропольский край 66
- Республика Бурятия 60
- Севастополь 57
- Пермский край 57
- Томская область 54
- Белгородская область 52
- Камчатский край 52
- Республика Хакасия 51
- Республика Калмыкия 45
- Псковская область 44
- Амурская область 42
- Республика Чувашия 41
- Республика Северная Осетия - Алания 39
- Республика Марий Эл 38
- Карачаево-Черкесская Республика 33
- Сахалинская область 33
- Республика Саха (Якутия) 31
- Республика Адыгея 27
- Республика Ингушетия 24
- Новосибирская область 24
- Республика Алтай 20
- Костромская область 16
- Чеченская Республика 16
- Республика Татарстан 13
- Магаданская область 13
- Республика Тыва 10
- Ненецкий автономный округ 9
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 739 344.