За сутки в России подтверждено 11823 случаев COVID-19 в 84 регионах

В 84 регионах России за сутки выявлено 11823 случаев COVID-19. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1198

2 Санкт-Петербург 913

3 Московская область 732

4 Нижегородская область 409

5 Ростовская область 309

6 Воронежская область 302

7 Самарская область 283

8 Иркутская область 240

9 Пермский край 230

10 Челябинская область 226

11 Свердловская область 214

12 Волгоградская область 211

13 Саратовская область 210

14 Вологодская область 197

15 Пензенская область 187

16 Ленинградская область 180

17 Красноярский край 173

18 Архангельская область 165

19 Ярославская область 158

20 Краснодарский край 157

21 Республика Карелия 156

22 Тверская область 150

23 Курская область 147

24 Алтайский край 146

25 Республика Башкортостан 143

26 Кировская область 135

27 Владимирская область 133

28 Тульская область 130

29 Калининградская область 128

30 Ханты-Мансийский автономный округ 128

31 Тамбовская область 126

32 Калужская область 122

33 Ульяновская область 122

34 Псковская область 117

35 Липецкая область 117

36 Забайкальский край 115

37 Новосибирская область 115

38 Белгородская область 109

39 Астраханская область 108

40 Ивановская область 105

41 Приморский край 104

42 Брянская область 103

43 Оренбургская область 102

44 Республика Бурятия 101

45 Орловская область 97

46 Удмуртская Республика 97

47 Мурманская область 96

48 Хабаровский край 93

49 Омская область 92

50 Новгородская область 90

51 Смоленская область 89

52 Тюменская область 88

53 Ставропольский край 87

54 Рязанская область 83

55 Республика Коми 80

56 Курганская область 79

57 Республика Крым 79

58 Кабардино-Балкарская Республика 74

59 Кемеровская область 68

60 Севастополь 65

61 Республика Мордовия 58

62 Томская область 57

63 Республика Татарстан 56

64 Республика Чувашия 55

65 Сахалинская область 49

66 Костромская область 48

67 Республика Саха (Якутия) 48

68 Республика Дагестан 48

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 47

70 Амурская область 47

71 Карачаево-Черкесская Республика 44

72 Республика Калмыкия 43

73 Камчатский край 38

74 Республика Марий Эл 37

75 Республика Северная Осетия-Алания 35

76 Республика Хакасия 19

77 Республика Адыгея 18

78 Республика Алтай 16

79 Республика Ингушетия 16

80 Чеченская Республика 13

81 Республика Тыва 6

82 Магаданская область 5

83 Ненецкий автономный округ 4

84 Еврейская автономная область 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 189 153 случая (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,04%

3. Магаданская область 0,06% За последние сутки подтверждено 417 смертей: Москва 49

Санкт-Петербург 41

Московская область 33

Воронежская область 20

Краснодарский край 16

Тульская область 11

Красноярский край 11

Нижегородская область 10

Свердловская область 10

Ленинградская область 9

Алтайский край 9

Иркутская область 8

Владимирская область 7

Смоленская область 7

Вологодская область 7

Республика Чувашия 7

Ульяновская область 7

Курская область 6

Липецкая область 6

Тверская область 6

Калининградская область 6

Волгоградская область 6

Удмуртская Республика 6

Новосибирская область 6

Ростовская область 5

Ставропольский край 5

Самарская область 5

Челябинская область 5

Ивановская область 4

Калужская область 4

Орловская область 4

Республика Крым 4

Республика Татарстан 4

Оренбургская область 4

Тюменская область 4

Омская область 4

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Республика Коми 3

Мурманская область 3

Псковская область 3

Астраханская область 3

Республика Башкортостан 3

Пермский край 3

Пензенская область 3

Саратовская область 3

Республика Алтай 3

Забайкальский край 3

Костромская область 2

Республика Карелия 2

Севастополь 2

Республика Марий Эл 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Приморский край 2

Белгородская область 1

Республика Дагестан 1

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Кемеровская область 1

Республика Бурятия 1

Республика Саха (Якутия) 1

Амурская область 1 За весь период по России умерло 84 047 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 956 человек: Санкт-Петербург 1723

Москва 1364

Московская область 502

Пензенская область 482

Нижегородская область 351

Ростовская область 314

Воронежская область 305

Вологодская область 298

Иркутская область 290

Самарская область 279

Астраханская область 264

Краснодарский край 250

Саратовская область 245

Челябинская область 245

Свердловская область 223

Тверская область 201

Волгоградская область 197

Приморский край 185

Республика Карелия 174

Красноярский край 170

Архангельская область 169

Мурманская область 167

Оренбургская область 167

Ярославская область 166

Хабаровский край 142

Курская область 140

Алтайский край 138

Липецкая область 135

Кировская область 133

Ханты-Мансийский автономный округ 131

Брянская область 125

Владимирская область 121

Калининградская область 121

Ульяновская область 117

Смоленская область 112

Калужская область 109

Кемеровская область 108

Тульская область 103

Республика Башкортостан 102

Республика Коми 101

Забайкальский край 99

Ивановская область 96

Тамбовская область 96

Ленинградская область 94

Удмуртская Республика 94

Орловская область 92

Новгородская область 84

Омская область 84

Ямало-Ненецкий автономный округ 82

Кабардино-Балкарская Республика 75

Республика Мордовия 75

Рязанская область 73

Тюменская область 71

Республика Дагестан 70

Курганская область 68

Республика Крым 67

Ставропольский край 66

Республика Бурятия 60

Севастополь 57

Пермский край 57

Томская область 54

Белгородская область 52

Камчатский край 52

Республика Хакасия 51

Республика Калмыкия 45

Псковская область 44

Амурская область 42

Республика Чувашия 41

Республика Северная Осетия - Алания 39

Республика Марий Эл 38

Карачаево-Черкесская Республика 33

Сахалинская область 33

Республика Саха (Якутия) 31

Республика Адыгея 27

Республика Ингушетия 24

Новосибирская область 24

Республика Алтай 20

Костромская область 16

Чеченская Республика 16

Республика Татарстан 13

Магаданская область 13

Республика Тыва 10

Ненецкий автономный округ 9 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 739 344.