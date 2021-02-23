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23.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 11823 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
В 84 регионах России за сутки выявлено 11823 случаев COVID-19. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1198
  • 2 Санкт-Петербург 913
  • 3 Московская область 732
  • 4 Нижегородская область 409
  • 5 Ростовская область 309
  • 6 Воронежская область 302
  • 7 Самарская область 283
  • 8 Иркутская область 240
  • 9 Пермский край 230
  • 10 Челябинская область 226
  • 11 Свердловская область 214
  • 12 Волгоградская область 211
  • 13 Саратовская область 210
  • 14 Вологодская область 197
  • 15 Пензенская область 187
  • 16 Ленинградская область 180
  • 17 Красноярский край 173
  • 18 Архангельская область 165
  • 19 Ярославская область 158
  • 20 Краснодарский край 157
  • 21 Республика Карелия 156
  • 22 Тверская область 150
  • 23 Курская область 147
  • 24 Алтайский край 146
  • 25 Республика Башкортостан 143
  • 26 Кировская область 135
  • 27 Владимирская область 133
  • 28 Тульская область 130
  • 29 Калининградская область 128
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 128
  • 31 Тамбовская область 126
  • 32 Калужская область 122
  • 33 Ульяновская область 122
  • 34 Псковская область 117
  • 35 Липецкая область 117
  • 36 Забайкальский край 115
  • 37 Новосибирская область 115
  • 38 Белгородская область 109
  • 39 Астраханская область 108
  • 40 Ивановская область 105
  • 41 Приморский край 104
  • 42 Брянская область 103
  • 43 Оренбургская область 102
  • 44 Республика Бурятия 101
  • 45 Орловская область 97
  • 46 Удмуртская Республика 97
  • 47 Мурманская область 96
  • 48 Хабаровский край 93
  • 49 Омская область 92
  • 50 Новгородская область 90
  • 51 Смоленская область 89
  • 52 Тюменская область 88
  • 53 Ставропольский край 87
  • 54 Рязанская область 83
  • 55 Республика Коми 80
  • 56 Курганская область 79
  • 57 Республика Крым 79
  • 58 Кабардино-Балкарская Республика 74
  • 59 Кемеровская область 68
  • 60 Севастополь 65
  • 61 Республика Мордовия 58
  • 62 Томская область 57
  • 63 Республика Татарстан 56
  • 64 Республика Чувашия 55
  • 65 Сахалинская область 49
  • 66 Костромская область 48
  • 67 Республика Саха (Якутия) 48
  • 68 Республика Дагестан 48
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 47
  • 70 Амурская область 47
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 44
  • 72 Республика Калмыкия 43
  • 73 Камчатский край 38
  • 74 Республика Марий Эл 37
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 35
  • 76 Республика Хакасия 19
  • 77 Республика Адыгея 18
  • 78 Республика Алтай 16
  • 79 Республика Ингушетия 16
  • 80 Чеченская Республика 13
  • 81 Республика Тыва 6
  • 82 Магаданская область 5
  • 83 Ненецкий автономный округ 4
  • 84 Еврейская автономная область 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 189 153 случая (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,04%
  • 3. Магаданская область 0,06%
За последние сутки подтверждено 417 смертей:
  • Москва 49
  • Санкт-Петербург 41
  • Московская область 33
  • Воронежская область 20
  • Краснодарский край 16
  • Тульская область 11
  • Красноярский край 11
  • Нижегородская область 10
  • Свердловская область 10
  • Ленинградская область 9
  • Алтайский край 9
  • Иркутская область 8
  • Владимирская область 7
  • Смоленская область 7
  • Вологодская область 7
  • Республика Чувашия 7
  • Ульяновская область 7
  • Курская область 6
  • Липецкая область 6
  • Тверская область 6
  • Калининградская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Новосибирская область 6
  • Ростовская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Самарская область 5
  • Челябинская область 5
  • Ивановская область 4
  • Калужская область 4
  • Орловская область 4
  • Республика Крым 4
  • Республика Татарстан 4
  • Оренбургская область 4
  • Тюменская область 4
  • Омская область 4
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Коми 3
  • Мурманская область 3
  • Псковская область 3
  • Астраханская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Пермский край 3
  • Пензенская область 3
  • Саратовская область 3
  • Республика Алтай 3
  • Забайкальский край 3
  • Костромская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Севастополь 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Приморский край 2
  • Белгородская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Амурская область 1

За весь период по России умерло 84 047 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 956 человек:
  • Санкт-Петербург 1723
  • Москва 1364
  • Московская область 502
  • Пензенская область 482
  • Нижегородская область 351
  • Ростовская область 314
  • Воронежская область 305
  • Вологодская область 298
  • Иркутская область 290
  • Самарская область 279
  • Астраханская область 264
  • Краснодарский край 250
  • Саратовская область 245
  • Челябинская область 245
  • Свердловская область 223
  • Тверская область 201
  • Волгоградская область 197
  • Приморский край 185
  • Республика Карелия 174
  • Красноярский край 170
  • Архангельская область 169
  • Мурманская область 167
  • Оренбургская область 167
  • Ярославская область 166
  • Хабаровский край 142
  • Курская область 140
  • Алтайский край 138
  • Липецкая область 135
  • Кировская область 133
  • Ханты-Мансийский автономный округ 131
  • Брянская область 125
  • Владимирская область 121
  • Калининградская область 121
  • Ульяновская область 117
  • Смоленская область 112
  • Калужская область 109
  • Кемеровская область 108
  • Тульская область 103
  • Республика Башкортостан 102
  • Республика Коми 101
  • Забайкальский край 99
  • Ивановская область 96
  • Тамбовская область 96
  • Ленинградская область 94
  • Удмуртская Республика 94
  • Орловская область 92
  • Новгородская область 84
  • Омская область 84
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 82
  • Кабардино-Балкарская Республика 75
  • Республика Мордовия 75
  • Рязанская область 73
  • Тюменская область 71
  • Республика Дагестан 70
  • Курганская область 68
  • Республика Крым 67
  • Ставропольский край 66
  • Республика Бурятия 60
  • Севастополь 57
  • Пермский край 57
  • Томская область 54
  • Белгородская область 52
  • Камчатский край 52
  • Республика Хакасия 51
  • Республика Калмыкия 45
  • Псковская область 44
  • Амурская область 42
  • Республика Чувашия 41
  • Республика Северная Осетия - Алания 39
  • Республика Марий Эл 38
  • Карачаево-Черкесская Республика 33
  • Сахалинская область 33
  • Республика Саха (Якутия) 31
  • Республика Адыгея 27
  • Республика Ингушетия 24
  • Новосибирская область 24
  • Республика Алтай 20
  • Костромская область 16
  • Чеченская Республика 16
  • Республика Татарстан 13
  • Магаданская область 13
  • Республика Тыва 10
  • Ненецкий автономный округ 9

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 739 344.

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