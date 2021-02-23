В Грузии арестован председатель партии Саакашвили

В результате спецоперации, проведенной сотрудниками МВД Грузии, в Тбилиси задержан председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Как уточняет РИА Новости, помимо Мелии, правоохранителями также были задержаны еще около 10 человек, участвовавших в протесте у офиса партии. Напомним, что основателем партии "Единое национальное движение" является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Разрешение на задержание политика было выдано на прошлой неделе Тбилисским судом. Мелия обвиняется в попытке штурма здания грузинского парламента в ходе антироссийских протестных акций, охвативших грузинскую столицу летом 2019 года. Депутат тогда был освобожден под залог решением суда, который также обязал его носить электронный браслет. Мелия демонстративно отказался от ношения этого устройства, что повлекло за собой новое решение суда об изменении залога. Но депутат отказался его уплачивать, после чего был лишен депутатской неприкосновенности парламентом.

После решения Тбилисского суда об аресте Ника Мелия и ряд его сторонников заперлись в офисе своей партии. Сторонники политика пытались воспрепятствовать его аресту. На кадрах трансляции штурма, распространенных Первым каналом Грузии, видно, что сторонники Мелии выстроили баррикады из офисной мебели внутри помещения, в попытке остановить силы МВД. Но это не помогло, депутат был задержан и вывезен с территории офиса на спецтранспорте.