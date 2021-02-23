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23.02.2021 18:06

В Урумчи рассказали об истории КПК

В Урумчи (адм. центр Синьцзян-Уйгурского автономного района, СУАР, Северо-Западный Китай) 22 февраля прошёл брифинг на тему "История Коммунистической партии Китая".

Мероприятие организовано Отделом международных связей (ОМС) ЦК КПК и партийным комитетом СУАР. Об этом сообщил пресс-представитель ОМС ЦК КПК Ху Чжаомин. Со стороны ОМС ЦК КПК и парткома СУАР в видеоконференции приняли участие более 80 человек, а также свыше 300 иностранных гостей из 200 зарубежных политических партий, международных и общественных организаций, СМИ и аналитических центров.

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", брифинг-сессия направлена на ознакомление международного сообщества с идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, их реализацией на практике во всех районах КНР и достигнутым прогрессом. Она прошла под девизом "За лучшую жизнь народа".

На мероприятии, касающемся вопросов защиты здоровья людей, борьбы с бедностью, национальному единству и других тем, большое внимание было уделено таким аспектам, как реализация парткомом автономного района стратегии, установок и решений ЦК КПК по управлению Синьцзяном в новую эпоху, а также представлена информация о сплочённости всех этнических групп, проживающих в СУАР и их стремлении к лучшей жизни под руководством местного правительства

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