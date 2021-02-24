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24.02.2021,  
11:39
Текст:  Светлана Цыганкова

АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в ОАЭ

Новейший автомат Калашникова АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. Особенность автомата в том, что он разработан под стандартный патрон НАТО 5,56х45 мм, который распространен в странах Ближнего Востока.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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Как заявил накануне выставки генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов, новый автомат полностью ориентирован на внешний рынок. И поэтому в концерне уверены, что АК-19 вызовет интерес у потенциальных зарубежных заказчиков.

Автомат АК-19 оснащен планками Пикатинни, которые дают возможность использовать разное навесное оборудование, телескопическим прикладом оригинальной конструкции. АК-19 оснащен и диоптрийным прицелом новой конструкции и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Автомат надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.

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Фото: Vitalykuzmin.net
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