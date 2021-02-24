Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в Москве

Советский, российский актер Дмитрий Писаренко скончался на 62-м году жизни.

Как передает KP.RU, артиста обнаружили в его квартире после того, как Писаренко, живший один, вдруг перестал выходить на связь.

Родственник приехали к нему домой, но дверь не открыли. После чего мужчина вызвал полицию. Правоохранители вскрыли замок и нашли тело артиста.

Причины смерти выясняются. По словам родных, Писаренко страдал острым панкреатитом.

Дмитрий Писаренко родился 16 мая 1959 года. В 1974-1976 годах участвовал в спектаклях Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1980-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1980 по 1995 год - актер Малого театра. Работал в Московском Новом драматическом театре, в театре "Школа современной пьесы".

Экранный дебют - в фильмах-спектаклях в конце 70-х: "Мамуре", "Незнакомец", "Доходное место". Далее - "Оленья охота", "Цена возврата", Шувалов в сериале "Михайло Ломоносов", "Лермонтов", "Господин Великий Новгород", "Царь Иван Грозный" (Басманов), "Удар Лотоса 2".