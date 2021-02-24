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Актёры "Человека-паука 3" опубликовали три разных подзаголовка фильма

Новости
    24.02.2021, 16:20
Текст:   Богдан Бобров

Студия Marvel продолжает разыгрывать спектакль вокруг третьей части "Человека-паука", заигрывая с аудиторией.

Исполнитель титульной роли Том Холланд в своем Instagram-аккаунте опубликовал лого картины с подзаголовком "Звонок домой" (Phone Home).

Спустя некоторое время в социальной сети отметился Джейкоб Баталон, играющий в ленте друга Питера Паркера. Он также запостил лого, но уже с другим названием "Домашний вредитель" (Home-Wrecker).

Еще большую неразбериху внесла Зендея - экранная девушка главного героя. В ее варианте будущий кинокомикс называется Home Slice (видимо, намеренно неправильно написанное сленговое слово homeslice - то же, что homie, обычно так называют близких друзей).

Все трое приложили к своим публикациям по одному свежему кадру, на каждом из них троица выглядит так, как будто пытается понять, что происходит. Об этом же они и пишут друг у друга в комментариях.

В ответ некоторые пользователи в обсуждениях советуют подарить актерам календари, чтобы в дальнейшем избежать подобных преждевременных первоапрельских шуток.

Триквел "Человека-паука", как бы он ни назывался, стартует в прокате в декабре текущего года.

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