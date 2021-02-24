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24.02.2021 11:46
Рубрика: Общество

Эксперт рассказал, как наладить ночной сон

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сон напрямую связан с работой иммунной системы. Врач-сомнолог и терапевт, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рассказал KP.RU о том, как нормализовать сон.

Фото: iStock
Обязательно ли спать восемь часов

В частности, специалист советует не менять время отхода ко сну и время пробуждения в зависимости от дня недели - выходные не должны сильно отличаться от будней. Норма сна для большинства взрослых людей составляет около 7-8 часов в сутки.

Кроме того, не нужно засыпать сразу после активной физической или умственной деятельности. Непосредственно перед сном не надо бегать или тренироваться, тоже самое относится к приему пищи. Необходим период релаксации. Это некий постепенный процесс, который каждый может придумать для себя сам. Например, кто-то любит принимать ванну, кто-то - прогуляться перед сном.

Также не следует превращать спальню в рабочий кабинет. Это место для сна, а не для работы. Лучше всего отказаться от использования в помещении, где вы спите, от гаджетов с ярким экраном. Если вы не можете отказать себе в удовольствии полистать соцсети в кровати, то лучше всего поменять режим подсветки экрана.

Предостерег специалист и от бесконтрольного приема лекарственных препаратов. Нужно получить соответствующее предписание врача.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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