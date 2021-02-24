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Рубрика: Экономика

Fitch подтвердило рейтинг Евросоюза благодаря экономике пяти стран

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Европейского союза на уровне "ААА" со стабильным прогнозом. Это стало возможным благодаря экономике пяти стран-участниц ЕС.

Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

Как сообщило Fitch, рейтинг "основан на способности стран-участниц ЕС с рейтингом "ААА" (Германия, Нидерланды, Швеция, Дания и Люксембург, на которые приходится 37,6% от общих бюджетных взносов) предоставить ЕС чрезвычайное финансирование", если таковое понадобится для погашения долговых обязательств Евросоюза.

При этом Fitch спрогнозировало существенный рост займов ЕС "из-за развертывания масштабных программ поддержки". Общий их объем может приблизиться к уровню 1 трлн евро, отмечает РИА Новости.

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