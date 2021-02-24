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24 февраля 2021 г.

Указ губернатора Красноярского края от 24 февраля 2021 года № 35-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 23.10.2020 № 289-уг "О мерах по реализации в Красноярском крае постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 19.10.2020 № 24-00-17/02-14260-2020, письма Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 20.10.2020 № 01-19/2401-4477, от 26.11.2020 № 01-19/2401-4841, от 24.12.2020 № 01-19/2401-5285, от 13.01.2021 № 01-19/2401-35, от 26.01.2021 № 01-19/2401-254, от 19.02.2021 № 01-19/2401-535, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Красноярского края, а также в целях принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 23.10.2020 № 289-уг "О мерах по реализации в Красноярском крае постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "от 26.01.2021 № 01-19/2401-254," заменить словами "от 26.01.2021 № 01-19/2401-254, от 19.02.2021 № 01-19/2401-535,";

в пункте 1:

слова "с 12 февраля по 25 февраля 2021 года" заменить словами "с 12 февраля по 25 февраля 2021 года, с 26 февраля по 11 марта 2021 года".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс



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