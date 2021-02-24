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24 февраля 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 20 февраля 2021 года № 49-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 20 февраля 2021 г.
Опубликован 24 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг) изменение, дополнив абзац первый пункта 5 после слов "по 21 февраля 2021 года" словами ", с 22 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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