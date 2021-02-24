Лавров заявил, что использование детей в политических целях недопустимо

Организаторы кампаний, направленных на расшатывание внутриполитической стабильности в суверенных государствах, сегодня с легкостью используют детей, что недопустимо, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

По его словам, "сегодня глобальное медийное пространство становится местом решения узкокорыстных геополитических проблем".

Министр подчеркнул, что "фейковые агрессивные кампании в СМИ расшатывают внутриполитическую стабильность в суверенных государствах, провоцируют беспорядки и акты насилия. Особую озабоченность вызывает та легкость, с которой псевдопоборники демократии безответственно используют в своих политических целях подростков и детей. Это недопустимо".