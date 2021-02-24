Легкие танки ПТ-76 вооружали пулеметами ДШК во время войны во Вьетнаме

Плавающие танки ПТ-76 впервые вступили в бой во Вьетнаме в самом начале 1968 года. Они были задействованы в разгроме небольшого гарнизона южновьетнамских войск.

On a side note, back in the Vietnam War, PT-76 of Vietnam People Army usually features a DShK for low-level air defense.



The practice of mounting the DShK has been dropped following the war. pic.twitter.com/qrZUIQ7nZc — Lee Ann Quann (@AnnQuann) February 22, 2021

Затем эти легкие боевые машины участвовали в других сражениях, в том числе с американскими оккупантами. Как выяснилось, несмотря на относительно легкое бронирование, они являлись трудными целями для одноразовых гранатометов M72. "Семьдесят шестые" успешно выдерживали попадания даже нескольких боеприпасов и могли пройти там, где значительно более тяжелые танки США М48 Patton III безнадежно вязли.

Советские гусеничные "катера с пушками" также отличались надежностью и достаточно легко осваивались экипажами.

Поэтому, по некоторым оценкам, число применяемых в боевых действиях ПТ-76 в середине 1969 года составляло уже около трех сотен штук. Значительно больше, чем Т-34-85 и Т-54.

Полученный боевой опыт продемонстрировал, что одного спаренного с 76-мм орудием Д-56Т 7,62-мм пулемета СГМТ недостаточно. Поэтому в задней части башни стали устанавливать 12,7-мм ДШК или его китайский клон Тип 54.

Это мощное оружие эффективно работало как против низколетящих транспортных и боевых вертолетов, различных самолетов, так и против пехоты, различной легкобронированной техники противника.

В таком виде, по имеющимся данным, ПТ-76 использовался также во время конфликта в Камбодже.

В настоящее время, судя по многочисленным видеокадрам, с эксплуатирующихся в войсках танков крупнокалиберные пулеметы демонтировали, и они приобрели свой первоначальный облик.