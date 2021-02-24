МиГ-29 назвали одним из лучших советских истребителей

В МиГ-29 были использованы многие передовые по меркам того времени технологии. Одной из них стала инфракрасная система поиска и слежения, позволявшая ему работать без РЛС на средней дальности. Для сравнения, на американских боевых самолетах эту систему начали широко внедрять лишь три десятилетия спустя.

Ракеты класса "воздух-воздух" нового поколения для дальнего и ближнего боя, в том числе Р-27 и Р-73,превосходили западные аналоги. При этом один из хитов ОКБ Микояна был самым дешевым из серийных советских истребителей.

Базовый вариант МиГ-29А был произведен в количестве около 1000 единиц, из которых 700 использовались в советских ВВС. Самолет был экспортирован в десятки стран, в некоторых из них остается на службе до сих пор, пройдя небольшую модернизацию. При впечатляющих летных показателях МиГ-29А имел ограниченные возможности по обмену данными и относительно слабую радиолокационную станцию (РЛС). Хотя радар советского истребителя был мощнее, чем у американского F-16A (основной конкурент - прим. "РГ"), он довольно быстро утратил свое преимущество при развитии технологий. Дальность полета также была невысокой из-за высоких показателей расхода топлива двумя двигателями. Эти недостатки и побудили конструкторов провести существенное обновление машины.

Следующий вариант получил обозначение МиГ-29С. Наиболее заметным усовершенствованием истребителя стала интеграция РЛС Н019М, позволяющая пилоту работать без поддержки с земли. Также машина получила систему управления, улучшившую контроль, и новую систему радиоэлектронной борьбы Л-203БЕ "Гардения". В результате истребитель приобрел возможность отслеживать одновременно до 10 целей и расширенные способности по применению снарядов "воздух-земля".

Пакет модернизации МиГ-29СМТ позволил довести сотни советских истребителей по всему миру до современного уровня. За счет увеличенных топливных баков дальность полета была доведена до 2,1 тысячи километров. Возросшую топливную нагрузку компенсировали новые двигатели РД-33. В кабине появились многофункциональные жидкокристаллические дисплеи, а новая авионика и датчики позволили упростить управление оружием "воздух-поверхность". Революционным для линейки стал радар "Жук-МЭ", существенно улучшивший ситуационную осведомленность.

И все же самой радикальной стала модернизация МиГ-29М, включившая изменения конструкции планера с применением композитных материалов. Срок службы самолета был повышен до 4 тысяч часов, при этом обслуживание стало проще, а эксплуатационные расходы значительно снизились. Помимо двигателей РД-33К и все той же станции РЛС Жук-МЭ машину оснастили системой лазерного наведения для повышения точности ударов по наземным целям. Широкое применение на этой версии получили крылатые ракеты Х-35 и Р-77. МиГ-29М считается истребителем поколения "4+", который закрыл разрыв между базовым МиГ-29А и МиГ-35 поколения "4++".

Наряду с упомянутыми вариантами были созданы еще два - МиГ-29УПГ и МиГ-29К, предназначенные, в основном, для Индии. Хотя МиГ-29К в небольшом количестве использовались и на российском авианосце "Адмирал Кузнецов".

Наконец, Миг-29 стал основой для поступившего на вооружение в 2019 году МиГ-35. Современный истребитель получил широкие боевые возможности, в частности, новейшее вооружение, включая ракеты "воздух-воздух" Р-37М с дальностью 400 километров, крылатые ракеты и, возможно, новые управляемые ракеты "воздух-воздух". Самолет может одновременно "вести" до 30 целей на расстоянии до 300 километров. Новинка стала полноценным преемником легендарного истребителя и в конечном итоге, как ожидается, полностью заменит выпускаемый МиГ-29М.