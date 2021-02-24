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Мила Кунис сыграет в триллере от создателя "Рассказа служанки"

Новости
    24.02.2021, 15:58
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

37-летняя американская актриса украинского происхождения Мила Кунис подписалась на новую роль. Как передает Deadline, очередным проектом артистки станет драматический триллер "Самая счастливая девочка" (Luckiest Girl Alive) для Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
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В основе сценария будущей картины - одноименный роман-бестселлер (по версии New York Times) 2015 года Джессики Нолл. Она же поработает над сценарием.

Режиссер - Майк Баркер (сценарист и продюсер "Рассказа служанки"). Кунис, помимо того что сыграет главную роль, выступит продюсером проекта.

Мила воплотит на экране крайне преуспевающую жительницу Нью-Йорка, "острую на язычок" Ани Фанелли, которая в канун свадьбы мечты вынуждена окунуться в мрачное прошлое из своего школьного детства. В результате над счастливой, тщательно спланированной и выстроенной жизнью девушки нависает угроза краха.

Дата премьеры пока не названа.

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