Мила Кунис сыграет в триллере от создателя "Рассказа служанки"

37-летняя американская актриса украинского происхождения Мила Кунис подписалась на новую роль. Как передает Deadline, очередным проектом артистки станет драматический триллер "Самая счастливая девочка" (Luckiest Girl Alive) для Netflix.

В основе сценария будущей картины - одноименный роман-бестселлер (по версии New York Times) 2015 года Джессики Нолл. Она же поработает над сценарием.

Режиссер - Майк Баркер (сценарист и продюсер "Рассказа служанки"). Кунис, помимо того что сыграет главную роль, выступит продюсером проекта.

Мила воплотит на экране крайне преуспевающую жительницу Нью-Йорка, "острую на язычок" Ани Фанелли, которая в канун свадьбы мечты вынуждена окунуться в мрачное прошлое из своего школьного детства. В результате над счастливой, тщательно спланированной и выстроенной жизнью девушки нависает угроза краха.

Дата премьеры пока не названа.