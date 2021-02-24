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24.02.2021,  
16:47
Текст:  Светлана Цыганкова

Начались серийные поставки танков Т-90М "Прорыв" в войска

Фото: Владимир Сергеев \ РИА Новости Фото: Владимир Сергеев \ РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев \ РИА Новости

"Уралвагонзавод" приступил к их серийному изготовлению новых танков Т-90М "Прорыв" в рамках долгосрочных контрактов на поставку Министерству обороны РФ большого количества бронетехники, сообщили в пресс-службе предприятия "Интерфаксу". Т-90М, а это модификация Т-90А, имеет принципиально новую башню и более мощный двигатель. Машины оснащены и новым многоканальным прицелом, который позволяет применять боеприпасы в любое время суток.

Фото: Сергей Пивоваров \ РИА Новости
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Танк вооружен 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М и высокоавтоматизированной системой управления огнем "Калина". Глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов заявил, что Т-90М - самая совершенная машина в семействе Т-90. Ее создание - большой шаг в развитии российского танкостроения. У машины есть уникальная особенность: даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети Т-90М "Прорыв" останется боеспособным.

Первыми танки Т-90М "Прорыв" еще в прошлом году получили военнослужащие Таманской дивизии. Готовятся к приему новых машин и в других военных округах.

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