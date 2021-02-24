Песков оценил возможность отмены службы по призыву

Отмена обязательной военной службы не обсуждается, это конституционная обязанность граждан, заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь, что называется, можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это абсолютная конституционная обязанность граждан РФ", - сказал Песков.

Обсуждений, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведется, заключил пресс-секретарь президента.