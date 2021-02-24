Психолог рассказала, почему память может обманывать человека

Новости

Найдена самая дорогая "однушка" Москвы 13:44
Песков рассказал об улучшении жизни ветеранов 13:39
Лавров заявил, что использование детей в политических целях недопустимо 13:37
Лавров: Угроза гонки вооружений в космосе нарастает 13:31
В Волхове появится улица Ланового 13:30
Миссия МАГАТЭ оценит систему физической защиты БелАЭС 13:30
Единственный в мире образец современного легкого танка показали в ОАЭ 13:27
Песков объяснил отказ Путина от шапки на морозе 13:27
Госиспытания новейшей огнеметной системы "Тосочка" начнутся в марте 13:27
Лавров: Москва открыта к диалогу по разоружению со всеми ядерными странами 13:22
Путин 24 февраля примет участие в коллегии ФСБ 13:18
Песков: Дата Послания президента пока не назначена 13:18
Акции "Норникеля" дешевеют после задержания директора фабрики в Норильске 13:16
Экспорт российской сельхозтехники в 2020 году достиг рекордного уровня 13:14
Песков рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко 12:59
В Курганской области шторм оставил без света 22 населенных пункта 12:51
В Москве упал спрос на квартиры в готовых домах 12:36
В Волгограде задержали тиктокера, станцевавшего у Мамаева кургана 12:26
Путин подписал закон о наказании за склонение к приему наркотиков в Сети 12:26
СК закончил расследование дела о подготовке теракта в техникуме на Сахалине 12:25
Космонавты обнаружили предположительное место второй трещины на МКС 12:25
Европарламент рассмотрит вопрос о лишении Пучдемона неприкосновенности 12:16
Власти Беларуси ограничили цены на социально значимые товары 12:14
Путин утвердил штрафы за цензуру в интернете 12:10
Ученые предупредили об опасности для швейцарских АЭС из-за наводнения 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
26 февраля в "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля в "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 13:26
Рубрика: Общество

Психолог рассказала, почему память может обманывать человека

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Воспоминания разных людей об одном и том же событии могут значительно отличаться друг от друга. Причем каждый из участников той или иной ситуации, описывающих ее, со временем может "менять показания" и говорить при этом правду.

Фото: Владимир Первенцев / РИА Новости
Названы семь неожиданных полезных свойств лука

Объяснение этому феномену в интервью KP.RU дала доктор психологических наук Мария Фаликман. Она привела в пример известный случай, который исследовал американский психолог Ульрик Найссер. Он собирал воспоминания людей на следующий день после взрыва шаттла "Челленджер" в 1986 году. Участники эксперимента рассказывали, что они делали в этот момент. Через 2,5 года он повторил опрос. Выяснилось, что количество совпадений с предыдущими воспоминаниями составило только 40 процентов. У некоторых людей рассказ отличался полностью.

По словам Марии Фаликман, каждое воспоминание не извлекается из памяти, а конструируется заново. Мозг использует некие "пакеты" представлений о том, как могло происходить описываемое событие и детали, которые он, возможно, сохранил. В результате получается новая целостная конструкция, которая перезапишет в памяти предыдущий вариант представлений о событии.

К примеру, если человек будет пересказывать новостную программу, которую он смотрел на прошлой неделе, то он использует некий базис - то, что обычно бывает в подобных передачах. "Плюс куда-то вас приведет структура языка и форма высказывания на основании каких-то деталей, которые действительно были в реальности, когда вы эту новостную программу смотрели", - пояснила Мария Фаликман.

Общество Наука

Главное сегодня

Путин утвердил штрафы за нарушение порядка работы иноагентов
Песков оценил возможность отмены службы по призыву
Новак: Тарифы на свет и тепло защищены государством
За сутки в России подтверждено 11 749 случаев COVID-19 в 85 регионах
Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"