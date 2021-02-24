Путин 24 февраля примет участие в коллегии ФСБ

В среду, 24 февраля, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Федеральной службы безопасности. Как заявил пресс-секретарь глав государства Дмитрий Песков, президент обратится с речью к участникам мероприятия.

Песков напомнил, что период коллегий силовых ведомств традиционно проходит каждый год во второй половине февраля.

- Вы знаете, что Путин традиционно на них ходит, выступает, дает свою оценку работе ведомств. Сегодня Путин будет в Федеральной службе безопасности, где как раз такое заседание коллегии пройдет, - цитирует слова Пескова ТАСС.

Отметим, что на вторую половину дня у президента Владимира Путина запланированы переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.