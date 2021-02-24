Главу ярославской верфи обвинили в контрабанде военной техники

Рыбинский городской суд отправил под домашний арест бывшего генерального директора рыбинского судостроительного завода "Вымпел" Олега Белкова.

- В отношении Олега Белкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 15 апреля 2021 года, - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Бывший гендиректор "Вымпела", ныне руководящий судоверфью "БЭЛЛ", обвиняется в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС двух малых военных моторных судов, рассказал "РГ" источник в силовых структурах региона.

- На таможне были задержаны два военных катера, которые под видом гражданских судов пытались вывезти в Объединенные Арабские Эмираты, - сообщил источник.