Оперштаб: Еще 1719 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровело ещё 1719 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 889 356.

В Москве выявлено 1417 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 551 человек. В столице скончались 43 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.