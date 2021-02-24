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24.02.2021 11:29
Рубрика: Происшествия

Подозреваемый в убийстве на западе столицы отправлен под стражу

Текст: Наталья Козлова

Мужчина, которого подозревают в убийстве на западе столицы, будет находится под стражей. Об этом "РГ" рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

На Кубани убийцу пожилой супружеской пары посадили на 18 лет

Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу СК по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ -"убийство".

Преступление произошло 21 февраля. В этот день на лестничной площадке многоквартирного дома по улице 26-ти Бакинских Комисаров обнаружили тело мужчины 1967 года рождения с множественными телесными повреждениями. Поиски дали быстрый результат - задержали местного жителя 1975 года рождения. Он на допросе частично признал свою вину. Ему уже предъявлено обвинение.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил задержанного в СИЗО. В настоящее время следствие собирает необходимые для суда доказательства.

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