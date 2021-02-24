Пермский НОЦ стал членом международного экспертного сообщества

Пермский научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование" (НОЦ) стал членом ассоциации "Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета" (РНК МНС).

Организация представляет Россию в Мировом нефтяном совете - авторитетной международной организации, созданной в 1933 году и объединяющей национальные комитеты 65 стран-участниц.

По словам директора Пермского НОЦ Павла Илюшина, вступление центра в состав РНК МНС открывает для центра новые возможности. Это увеличение экспорта образовательных услуг, продвижение и создание совместных образовательных программ, повышение уровня академической мобильности.

НОЦ получает доступ к новейшей информации в отношении последних научных, технологических открытий и достижений, к общеэкономической и узкоспециализированной отраслевой информации, а также к сведениям о текущем состоянии дел в нефтегазовой отрасли практически всех стран мира. Такие перспективы открываются перед Пермским НОЦ в связи с тем, что Мировой нефтяной совет обеспечивает возможности для дискуссий между внутренними и внешними заинтересованными сторонами.

Также совет является площадкой для поиска решений ключевых технических, социальных, экологических и управленческих проблем в глобальных энергетических вопросах. Раз в три года МНС проводит поочередно в разных странах нефтяные конгрессы, ставшие главной площадкой для профессионального общения представителей власти, бизнеса, науки и общественных организаций пяти континентов. Ближайший состоится в Хьюстоне (США) в декабре 2021 года.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал значимость Пермского НОЦ для развития научного и промышленного потенциала региона.

- НОЦ имеет большие перспективы, он объединяет образование, науку и промышленность. В рамках научного центра ведутся прикладные исследования и разработки высокотехнологичной продукции, создаются новые конкурентоспособные технологии, а также апробируется их внедрение в производство. Это позволит нашим предприятиям использовать самые современные технологии, ученым - реализовывать свой потенциал, а студентам - получать навыки будущего, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Пермский НОЦ планирует активную работу в рамках Российского национального комитета МНС по всем спектрам направлений деятельности. Павел Илюшин пояснил, что участие в работе ассоциации позволит центру проводить еще более глубокую научную и экспертную оценку проектов, которые он реализует.

- Кроме того, мы хотели бы привлекать экспертов МНС, чтобы повысить уровень образовательных программ, так как мы планируем стать одним из опорных образовательных центров нефтегазовой отрасли. Также мы заинтересованы в развитии научной мобильности, поддержке молодых специалистов и возможности принимать участие в передовых международных конференциях по нефтегазовой тематике, - отметил директор Пермского НОЦ.

Директор Ассоциации "РНК МНС" Влада Стрелецкая подчеркнула, что организация очень заинтересована в том, чтобы использовать в работе опыт, ресурсы и возможности Пермского НОЦ.

- В то же время мы надеемся, что участие в ассоциации откроет перед Пермским НОЦ новые горизонты сотрудничества, поможет активизировать международные связи. Не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы станем эффективнее и сможем более активно отстаивать интересы нашей страны, нефтегазового комплекса на мировых площадках, - сказала она.

Напомним, 2021 год объявлен Годом науки и технологий. В рамках его проведения в стране пройдут несколько десятков тематических форумов, выставок, научно-практических конференций международного, всероссийского и регионального уровней. Основная задача - повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию стратегии научно-технологического развития России.

Справка "РГ"

Ассоциация "Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета" осуществляет деятельность с 1958 года. В нее входят предприятия и организации нефтегазовой отрасли России, осуществляющие производственную, научную и образовательную деятельность, в том числе ПАО "Газпром нефть", АО "Зарубежнефть", ПАО НК "РуссНефть", ПАО "Татнефть", ПАО "Сургутнефтегаз", Губкинский университет, Санкт-Петербургский горный университет. Российский национальный комитет МНС принимает активное участие в формировании тематики мировых нефтяных конгрессов, отстаивает интересы страны на международных площадках, участвует в формировании российской делегации, оказывает спикерам и делегатам практическую помощь. РНК МНС оказывает экспертно-аналитическую поддержку членам ассоциации и другим организациям отрасли, проводит активную молодежную политику и организует крупные международные мероприятия, такие как форум будущих лидеров МНС в Санкт-Петербурге летом 2019 года.