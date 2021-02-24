В Пермском крае осужден мужчина, ударивший пенсионера из-за замечания

В пермском Кунгуре суд вынес приговор мужчине, которые ударил пенсионера из-за замечания. Пожилой житель города по пути из магазина домой был внезапно атакован молодым человеком, которому ранее сделал замечание.

Пресс-служба регионального МВД опубликовала видео, на котором отчетливо видно, как злоумышленник подбегает сзади к 82-летнему пенсионеру и бьет его наотмашь.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, очевидцами преступления стали местные жители. Они незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи и задержали нападавшего на месте преступления. В результате инцидента пострадавший получил травму головы и был госпитализирован.

Суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи № 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные из хулиганских побуждений" и назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.