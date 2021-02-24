В Прикамье сформирован график достройки 16 проблемных домов

Правительство Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудило меры, предпринимаемые для достройки проблемных объектов жилищного строительства.

По словам главы региона, ситуация с обманутыми дольщиками - одна из самых острых, поскольку долгое время никто не занимался ее решением.

- Этот вопрос сдвинулся с мертвой точки только в прошлом году. Мы поставили в приоритет его решение, поскольку понимаем, что за каждым домом стоят семьи, которые не могут получить квартиры. Зачастую люди брали деньги взаймы у банков, либо тратили свои единственные накопления. В такой ситуации оставлять жителей без поддержки мы просто не имеем права, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Серьезная работа, которую краевые власти начали в этом направлении, дала свои плоды. Уже завершено строительство четырех проблемных объектов.

По данным регионального минстроя, на сегодня в крае не введены в эксплуатацию 57 домов. В прошлом году совместно с федеральным Фондом защиты прав дольщиков было принято решение по 32 долгостроям Пермского края.

- Половину будут достраивать, по прочим будут выплачиваться компенсации, поскольку вводить в эксплуатацию эти объекты экономически нецелесообразно. Кроме того, был внедрен еще один механизм решения проблемы, который раньше не применялся в Прикамье, - достройка за счет займа Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования (ПАИЖК). Благодаря этому инструменту, например, сейчас достраивается дом на улице Пушкарской, 142 в Перми, - уточнил Дмитрий Махонин.

По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, объекты в реестре проблемных объектов региона разделены на две категории: с застройщиками-банкротами (50 домов) и с застройщиками, которые нарушили срок сдачи домов и передачи квартир дольщикам на шесть и более месяцев.

В группе объектов строительных компаний, признанных несостоятельными, у шести домов отсутствуют пострадавшие граждане (решение по судьбе этих долгостроев будет принято судами) и для 44 домов сохраняется возможность применения федерального механизма поддержки.

- Из этих 44 домов по 32, как уже сказал губернатор, уже приняты решения, еще по 12 планируем определиться в этом году. Это объекты на улицах Старцева, 143, Карпинского, 108 и 110а, Норильской, 2а, Теплогорской, 20 и 22, Автозаводской, 11 и Сокольской, 10б в Перми, на улицах Тепличной, 4 и 8, Кузнецкой, 43в в селе Кондратово, а также в переулке Конников, 3а в поселке Горный, - пояснил глава регионального минстроя.

По 16 объектам, признанным федеральным Фондом защиты прав дольщиков годными для достройки, договоры заключили более 1,5 тысячи человек. Общая сумма, необходимая для завершения строительства, составляет почти 3,5 миллиарда рублей, из которых около 950 миллионов будут направлены из бюджета Пермского края.

Специалисты регионального фонда и минстроя составили график ввода в эксплуатацию этих домов по адресам:

Толмачева, 15 - III квартал 2022 года,

Екатерининская, 175 (три дома) - IV квартал 2023 года,

Юнг Прикамья, 14 - II квартал 2023 года,

Ушакова, 34 - III квартал 2023 года,

Кировоградская, 68а - II квартал 2023 года,

Декабристов, 97 - II квартал 2023 года,

Карпинского, 114 - III квартал 2023 года,

КИМ, 14 - II квартал 2023 года,

Углеуральская, 25, Переселенческая, 98 и 100 - III квартал 2023 года,

Кедровая (село Култаево), 18 и 20 - III квартал 2023 года.

Для удобства жителей региона вся актуальная информация о текущей работе по обследованию данных объектов и дальнейших мероприятиях публикуется на сайте Регионального Фонда защиты прав граждан-участников строительства Пермского края. Компенсационные выплаты по другим 16 домам получат 568 дольщиков (ЖК "Первый пермский микрорайон", ЖК "Компаунд Живаго", улица Цимлянская, 28 и 30). Общая сумма составляет более 1,1 миллиарда рублей, из которых почти 300 миллионов - средства регионального бюджета.

- На этот год стоит задача завершить все эти выплаты, - сказал Андрей Колмогоров. - Кроме того, контролируем застройщиков пяти жилых зданий. Дома будут введены в эксплуатацию с применением региональных мер поддержки через ПАИЖК. Помимо объекта на улице Пушкарской, 142 это дом на Революции, 2а, КИМ, 60б, Подводников, 88б и Декабристов, 36а. Планируем до конца 2021 года по всем из них завершить строительство, сдать в эксплуатацию и передать квартиры гражданам.

Губернатор Дмитрий Махонин поручил больше информировать дольщиков о том, какие меры предпринимаются в отношении долгостроев.

- Понятно, что по тем домам, где принято решение о выплатах, жители получают деньги и дальше могут распоряжаться ими по своему усмотрению. Но по тем объектам, которые надо достраивать, жители могут находиться в неведении. Наша задача - на каждом этапе им разъяснять, что к чему. Чтобы у них не было ощущения безвыходности ситуации. Они должны знать, что не остались один на один с проблемой, что мы помогаем и делаем все от нас зависящее, чтобы они смогли заехать в свои квартиры как можно скорее, - подчеркнул глава Прикамья.

Дмитрий Махонин добавил, что региональные власти должны быть готовы в любой момент предоставить всю необходимую документацию федеральному фонду защиты прав дольщиков.

- Мы понимаем, что он собирает заявки со всей страны и расставляет приоритеты по бюджетным средствам в зависимости от их проработки. Поэтому нам надо активно готовить документы, чтобы успевать первыми получить решения по всем без исключения проблемным домам Пермского края, - заключил губернатор.