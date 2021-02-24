В Новосибирске осудили почтальонку, похитившую деньги ветеранов

Первомайский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор сотруднице почты, которая присвоила деньги, выделенные ветеранам Великой Отечественной войны.

Как рассказали в пресс-службе суда, в апреле прошлого года средства были предоставлены почтовому отделению для единовременной выплаты участниками ВОВ согласно указу президента в связи с 75-й годовщиной Победы. Почтальон 1 класса, использовав служебное положение материально ответственного лица, воспользовалась поручением на доставку пенсий и других соцвыплат и собственноручно от имени ветеранов подписала бумаги о якобы имевшей быть доставке денег.

Фактически женщина присвоила положенные участникам войны "праздничные" выплаты. Всего в уголовном деле почтальона значится шесть эпизодов, а общая сумма похищенных средств - почти 155 тысяч рублей.

По каждому из эпизодов ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев, однако с учетом частичного сложения наказаний суд объявил о трех годах лишения свободы условно. Кроме того, в пользу областного управления "Почты России" с бывшего работника взыскали полную сумму присвоенных денег.