В Петербурге у наркомана с мачете в квартире нашли плантацию конопли

Задержанный в Петербурге мужчина, напугавший жителей Купчино большим мачете, в своем жилище устроил плантацию растительных наркотиков. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе осмотра его квартиры полицейские обнаружили и изъяли 26 горшков с растениями конопли.

- Гражданин при опросе сразу же рассказал полицейским, что в своей квартире выращивает наркотики, - уточнили в главке.

В квартире также были обнаружены два арбалета со стрелами и трубка со следами горения, предположительно, для употребления наркотиков, а при личном досмотре задержанного - банка из-под горчицы, в которой находилась готовая к употреблению "травка".

Напомним, 41-летний мужчина был 21 февраля задержан у дома на проспекте Славы по сообщению прохожих, которые обратили внимание на его неадекватное поведение и большой нож типа мачете в руках. Теперь он является фигурантом сразу двух уголовных дел - за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства (статья 231 УК РФ) и за хранение наркотиков (статья 228 УК РФ).