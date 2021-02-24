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24.02.2021 19:12
Рубрика: Происшествия

В Сочи несколько улиц остались без воды из-за аварии

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Хостинском районе Сочи произошла внештатная ситуация на водоводе диаметром 150 миллиметров. Из-за аварии частичное ограничение водоснабжения наблюдается на улицах Чекменева, Измайловской, Береговой, Саят-Нова, в переулках Мостовому, Надежды и Северном и поселке Измайловка, сообщили в пресс-службе сочинского "Водоканала".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Специалисты приступили к устранению аварии на участке в районе дома № 28/4 по улице Чекменева. На месте задействованы шесть человек, две единицы спецтехники и два разъездных автомобиля. Окончание работ запланировано ориентировочно до 22.00. Подвоз воды осуществляется по поступающим заявкам.

Отметим, с начала года в Сочи уже происходили внештатные ситуации, связанные с порывами водоводов. Основная причина - в изношенности труб. Первый инцидент случился в ночь на 10 февраля. На улице Пластунской Центрального района произошел порыв водовода диаметром 500 миллиметров. Выявили сразу три серьезные утечки на водоводе. Второй случай произошел 21 февраля на улице Медовой в Адлерском районе, около жилого комплекса "Курортный". Этот участок уже несколько лет является одним из самых проблемных на территории Большого Сочи. Из-за бесконтрольного отвала грунта при строительстве ЖК там образовался мощный оползень, движение которого приводило к многочисленным порывам водовода.

- Для устранения таких серьезных внештатных ситуаций всегда требуется отключение водоснабжения, - отметил директор "Водоканала" Сочи Антон Денисов. - Прогнозировать время их устранения не представляется возможным, но специалисты предприятия всегда прилагают все усилия чтобы их завершать в кратчайшие сроки. При этом стоит понимать, что наполнение магистральных трубопроводов питьевой водой после аварий производится в мягком режиме и по продолжительности может занимать около суток. В противном случае можно спровоцировать другие аварии на сетях.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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