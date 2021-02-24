Россияне не выступят на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении

В заявлении ВФЛА отмечается, что организация сделала все возможное, чтобы "чистые" российские атлеты смогли выступить на турнире.

"Однако возможность возвращения нейтрального статуса с большей долей вероятности будет рассмотрена на совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций не ранее 17-18 марта", - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет с 4 по 7 марта в польском городе Торунь.