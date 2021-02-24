Россияне не выступят на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении

Российские спортсмены не смогут принять участия в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит вопрос выдачи им нейтрального статуса не ранее 17-18 марта. Об этом говорится на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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В заявлении ВФЛА отмечается, что организация сделала все возможное, чтобы "чистые" российские атлеты смогли выступить на турнире.
"Однако возможность возвращения нейтрального статуса с большей долей вероятности будет рассмотрена на совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций не ранее 17-18 марта", - говорится в сообщении.
Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет с 4 по 7 марта в польском городе Торунь.