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24 февраля 2021 г.

Постановление правительства Республики Северная Осетия - Алания от 16 февраля 2021 года № 28 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия-Алания за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 16 февраля 2021 г.
Опубликован 24 февраля 2021 г.

В соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14 июля 1998 года № 9-3 "О прожиточном минимуме в Республике Северная Осетия-Алания" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания за IV квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 9 854 руб.;

для трудоспособного населения - 10 433 руб.;

для пенсионеров - 7 963 руб.;

для детей - 10 080 руб.

2. Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания за IV квартал 2020 года, установленной настоящим постановлением.

Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев



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