Постановление правительства Республики Северная Осетия - Алания от 16 февраля 2021 года № 29 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия-Алания на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год:

в расчете на душу населения - 10 596 руб.;

для трудоспособного населения - 11 023 руб.;

для пенсионеров - 8 367 руб.;

для детей - 10 889 руб.

2. Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания на 2021 года, установленной настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 14 июня 2013 года № 212 "Об утверждении Правил исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам Республики Северная Осетия-Алания".

Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев







