Sony бесплатно раздаст игры для PlayStation даже без подписки PS Plus

Фото: PlayStation
Компания Sony в своем официальном блоге объявила, что в марте все владельцы консолей PlayStation смогут бесплатно получить приключенческий экшен Ratchet & Clank. Наличие подписки PS Plus при этом необязательно.
Акция проходит в рамках инициативы "Играйте дома", которая была запущена в прошлом году на фоне пандемии коронавируса.
Согласно заявлению японской корпорации, на безвозмездной основе игрокам будет представлено еще несколько проектов, подробности о них будут сообщены в ближайшем будущем.
Кроме того, на специальных условиях будут предложены подписки на партнерские аниме-сервисы - Funimation и Wakanim.