Sony бесплатно раздаст игры для PlayStation даже без подписки PS Plus

Компания Sony в своем официальном блоге объявила, что в марте все владельцы консолей PlayStation смогут бесплатно получить приключенческий экшен Ratchet & Clank. Наличие подписки PS Plus при этом необязательно.

Акция проходит в рамках инициативы "Играйте дома", которая была запущена в прошлом году на фоне пандемии коронавируса.

Согласно заявлению японской корпорации, на безвозмездной основе игрокам будет представлено еще несколько проектов, подробности о них будут сообщены в ближайшем будущем.

Кроме того, на специальных условиях будут предложены подписки на партнерские аниме-сервисы - Funimation и Wakanim.