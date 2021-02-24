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Sony бесплатно раздаст игры для PlayStation даже без подписки PS Plus

Текст:   Богдан Бобров
24.02.2021,  
14:00
Фото: PlayStation Фото: PlayStation
Фото: PlayStation

Компания Sony в своем официальном блоге объявила, что в марте все владельцы консолей PlayStation смогут бесплатно получить приключенческий экшен Ratchet & Clank. Наличие подписки PS Plus при этом необязательно.

Акция проходит в рамках инициативы "Играйте дома", которая была запущена в прошлом году на фоне пандемии коронавируса.

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Согласно заявлению японской корпорации, на безвозмездной основе игрокам будет представлено еще несколько проектов, подробности о них будут сообщены в ближайшем будущем.

Кроме того, на специальных условиях будут предложены подписки на партнерские аниме-сервисы - Funimation и Wakanim.

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Фото: apple.com
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