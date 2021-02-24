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24 февраля 2021 г.

Указ главы Республики Тыва от 20 февраля 2021 года № 41 "О внесении изменений в пункты 2 и 4 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и на основании предложения главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о продлении режима самоизоляции для отдельных категорий граждан от 16 февраля 2021 г. № 17-00-02/04-879-2021 постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 года № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "25 января по 7 февраля 2021 года, с 8 по 21 февраля" заменить словами "22 февраля по 7 марта 2021 года, с 8 по 21 марта";

2) пункт 4 признать утратившим силу.

2. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол



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