Умер ведущий "Кинопанорамы", сценарист Даль Орлов

Сценарист, драматург, писатель, публицист и телеведущий Даль Константинович Орлов скончался 24 февраля на 87-м году жизни в Москве.

Некролог заслуженного деятеля искусств РСФСР опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ. Без указания причин смерти.

Даль Орлов родился 10 февраля 1935 года на Дальнем Востоке. В 1957-м окончил филологический факультет МГУ и вошел в редакцию газеты "Труд", где вскоре занял должность заведующего отделом литературы и искусства.

В 1969-1972 годах - заместитель главного редактора журнала "Искусство кино", в 1972-1978-х - главный редактор Главной сценарной редакционной коллегии Госкино СССР. Член коллегии Госкино СССР, человек, "вершивший судьбы наших классиков - Элема Климова, Василия Шукшина, других великих режиссеров".

В 1978-1986 годах Даль - главный редактор журнала "Советский экран", в 1980-1986-х - ведущий телепередачи "Кинопанорама", по очереди с Эльдаром Рязановым.

Автор сценариев к документальным и игровым лентам "Быстрее собственной тени" с Фатюшиным и Цыплаковой, "Репортаж из бездны", "Мы были счастливы", к "Лидеру" Бориса Дурова, соавтор сценария советского-кубинского байопика "Капабланка".