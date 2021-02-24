В "Спартаке" намекнули на скорое возвращение Промеса

Футбольный клуб "Спартак" в своем официальном микроблоге в Twitter опубликовал видеозапись, на которой запечатлен стадион команды в Тушино, с подписью "Готовим нашу арену к первому домашнему матчу года", имея в виду встречу 20-го тура чемпионата России с казанским "Рубином". На кадрах показано поле стадиона и заметен экран, на котором в тот момент идет клип на песню Промеса.

Ранее была достигнута договоренность о переходе Промеса из "Аякса" в "Спартак" и сторонам оставалось уладить некоторые детали. Ожидается, что официально о трансфере объявят в ближайшее время.

По неподтвержденным данным, 29-летний полузащитник сборной Нидерландов подпишет с московским клубом контракт на 3,5 года, по которому будет зарабатывать 2,7 миллиона евро в сезон. Сумма трансфера ориентировочно составит 7-8 миллионов евро.

Промес уже выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В составе команды он провел 135 игр и забил 66 мячей, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Летом 2018 года Промес перешел в "Севилью", откуда спустя год перебрался в "Аякс".