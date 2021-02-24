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24.02.2021 09:20
Рубрика: Общество

В среду москвичей ожидают аномально высокое давление и мороз

Текст: Ирина Огилько

Атмосферное давление превысит норму на 16 мм рт ст, сохранятся морозы, временами будет идти снег. Такой прогноз на среду сделали специалисты Метеобюро Москвы и области.

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По данным метеорологов, в столичном регионе температура воздуха будет на 10-12 градусов ниже нормы, и будет колебаться от -12 до -20 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 765 мм рт ст, что превысит норму на норму 15-16 мм. Содержание кислорода будет повышенным, но это благоприятно скажется на тех гражданах, у кого есть проблемы с кислородной недостаточностью. Временами сегодня будет идти снег. Выпасть за среду и четверг сможет до 5 мм осадков.

Как сообщают специалисты, в целом, погода среды будет способствовать ухудшению самочувствия у метеозависимых людей.

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