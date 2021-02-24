В Техасе грузовик врезался в состав с бензином

Грузовой поезд, перевозивший уголь и бензин, столкнулся с тягачом, который ехал через железнодорожный переезд во вторник, 23 февраля, в центральном Техасе, вызвав сильный взрыв.

Власти заявили, что никто не пострадал в результате этого столкновения в Камероне, расположенном примерно в 200 километрах к югу от Далласа, но возникший в результате взрыв, заснятый на видео прохожими и местными жителями, как отмечают очевидцы, был "шокирующим". "К счастью, все смогли спастись до взрыва", - сказал пресс-секретарь департамента общественной безопасности Техаса Брайан Вашко, сообщает издание Cameron Herald. Представителям пожарной службы удалось экстренно эвакуировать жителей из ближайших домов.

По меньшей мере одна постройка сгорела, а некоторые близлежащие дома пострадали от перегрева, заявил начальник пожарной охраны Кэмерона Генри Хорелика. Как заявили на пресс-конференции представители властей города, полуприцеп не замедлил скорость, приближаясь к железнодорожному переезду, хотя барьер на перегоне уже был опущен, а перед тягачом находился другой автомобиль.

По неизвестным причинам, водитель грузовика сломал ограждение и врезался в состав. Шериф округа Милам Крис Уайт заявил Associated Press, что грузовой поезд перевозил уголь и бензин в нескольких вагонах, а в задней части поезда находились опасные материалы, которые не разлились после столкновения. Водителю предъявлено обвинение в причинении ущерба и создании аварийной ситуации.