Заболевшего COVID Юрия Соломина готовят к выписке из больницы

Состояние госпитализированного в середине февраля с коронавирусом художественного руководителя Малого театра, актера и режиссера Юрия Соломина заметно улучшилось, а его тесты на COVID показали отрицательный результат.

Сейчас народный артист СССР готовится к выписке из больницы, рассказала в беседе со "Звездой" директор театра Тамара Михайлова.

По ее словам, процедуры займут два дня, после чего худрук сможет отправиться домой.

"Надеемся, его выпишут завтра-послезавтра, но есть еще врачи, которые принимают решения", - сказала Михайлова. Она уточнила, что Соломин готов прямо сейчас выйти на работу. Но это, конечно, недопустимо: "Сразу к работе он не приступит, побудет на карантине", - заверила директор. Напомнив, что это общее требование Роспотребнадзора.

При этом стоит отметить, что несмотря на болезнь худрук постоянно был на связи с труппой и отсматривал спектакли по видеосвязи, таким образом присутствуя на репетициях.