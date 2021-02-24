Новости

У сериала "Наследие Юпитера" появились тизер и дата премьеры 15:13
Шарлиз Терон сыграет злодейку в новом фэнтези от Netflix 14:07
Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в Москве 10:37
Вышел тизер сериала "Нерегулярные части" с темнокожим доктором Ватсоном 23.02.2021
Стали известны обстоятельства и причина смерти Екатерины Градовой 23.02.2021

Заболевшего COVID Юрия Соломина готовят к выписке из больницы

Новости
    24.02.2021, 13:55
Текст:   Олег Усков

Состояние госпитализированного в середине февраля с коронавирусом художественного руководителя Малого театра, актера и режиссера Юрия Соломина заметно улучшилось, а его тесты на COVID показали отрицательный результат.

Фото: youtube.com/ Daft Punk
Видео: группа Daft Punk объявила о своем распаде

Сейчас народный артист СССР готовится к выписке из больницы, рассказала в беседе со "Звездой" директор театра Тамара Михайлова.

По ее словам, процедуры займут два дня, после чего худрук сможет отправиться домой.

"Надеемся, его выпишут завтра-послезавтра, но есть еще врачи, которые принимают решения", - сказала Михайлова. Она уточнила, что Соломин готов прямо сейчас выйти на работу. Но это, конечно, недопустимо: "Сразу к работе он не приступит, побудет на карантине", - заверила директор. Напомнив, что это общее требование Роспотребнадзора.

При этом стоит отметить, что несмотря на болезнь худрук постоянно был на связи с труппой и отсматривал спектакли по видеосвязи, таким образом присутствуя на репетициях.

Новости

Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне 23.02.2021
Видео: группа Daft Punk объявила о своем распаде 22.02.2021
Трейлер "Круэллы" набрал 71 млн просмотров за сутки 22.02.2021
HBO выпустил трейлер своих главных премьер года 22.02.2021
⧣ Россия
Фото: РИА Новости
Актриса Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни 22.02.2021
У полнометражного фильма про Чебурашку появилась дата премьеры 20.02.2021
"К роскоши не привыкли": Народный артист Андрей Мягков вел скромную жизнь 19.02.2021
⧣ театр
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Заболевший COVID Юрий Соломин рассказал о своем состоянии 17.02.2021
Умерла Заслуженная артистка России Лариса Кичанова 16.02.2021
Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом 16.02.2021
⧣ коронавирус
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Переболевший коронавирусом Пригожин призвал россиян делать прививки 18.02.2021
COVID-19 не подтвердился: Михаила Боярского выписали из больницы 17.02.2021
Актер Кахи Кавсадзе госпитализирован в тяжелом состоянии 17.02.2021