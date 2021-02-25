Александр Алаев избран новым президентом ФНЛ

В четверг в Москве прошло заседание общего собрания Футбольной национальной лиги (ФНЛ), на котором прошли досрочные выборы руководителя организации в связи с уходом в отставку в декабре прошлого года Игоря Ефремова, возглавлявшего лигу на протяжении без малого десяти лет.

По итогам голосования новым главой ФНЛ избран генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев. За него отдали свои голоса представители 19 клубов из 22. Согласно уставу ФНЛ, срок полномочий Александра Алаева на посту президента лиги составляет 4 года.

Единственным конкурентом Алаева был исполнительный директор лиги Иван Шабанов. После ухода Ефремова он был исполняющим обязанности президента лиги.

Алаев после победы на выборах высказался о будущем турнира.

"Если говорить о формате, в следующем сезоне будет 20 команд. Введение плей-офф возможно, но многие выступают за "гладкий" турнир. Общался перед выборами: многие клубы склоняются к 20 командам. Мы не будем вводить ограничения для желающих играть в ФНЛ", - приводит слова Алаева ТАСС.