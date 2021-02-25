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25 февраля 2021 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 25 февраля 2021 года № 103-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 11.1 слова "1 марта" заменить словами "29 марта";

2) в подпункте "к" пункта 14 слова "26 февраля" заменить словами "26 марта".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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