Байден подписал указ об обеспечении поставок критически важных товаров

Президент США Джо Байден подписал в среду исполнительный указ, направленный на обеспечение поставок критически важной для граждан и экономики продукции. Речь идет как о лекарствах, так и о полупроводниках.

"Американцы не должны испытывать нехватку товаров и услуг, касается это автомобилей, лекарств или продовольствия", - подчеркнул глава государства, имея в виду возникший в начале пандемии COVID-19 дефицит. По словам Байдена, США должны быть готовы к любому кризису в области здравоохранения, связанному с вопросами кибербезопасности или изменениями климата.

Документом предусмотрено проведение обзора в течение ста дней цепочек поставок критически важной продукции в четырех отраслях. Кроме того, будут сделаны отдельные обзоры по шести секторам экономики, пишет ТАСС. Во время подписания документа президент отметил, что его решение поддержали Республиканская и Демократическая партии.