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Борис Щербаков ответил на сообщения о том, что у него COVID-19

Новости
    25.02.2021, 10:52
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

71-летний советский, российский актер и телеведущий отозвался на ранее прозвучавшую информацию о том, что у него диагностирован коронавирус и артист находится на самоизоляции.

"Первый тест показал положительный результат, но, так как я чувствовал себя нормально, я сделал второй, и он оказался отрицательным", - прокомментировал Народный артист РФ ситуацию в беседе с ТАСС. Резюмируя: "Так что со мной все хорошо".

Борис Щербаков родился в 1949 году в Ленинграде. На экранах - с начала 60-х, дебютом актера стала роль Глебки в "Мандате" Николая Лебедева.

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