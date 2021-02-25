Борис Щербаков ответил на сообщения о том, что у него COVID-19

71-летний советский, российский актер и телеведущий отозвался на ранее прозвучавшую информацию о том, что у него диагностирован коронавирус и артист находится на самоизоляции.

"Первый тест показал положительный результат, но, так как я чувствовал себя нормально, я сделал второй, и он оказался отрицательным", - прокомментировал Народный артист РФ ситуацию в беседе с ТАСС. Резюмируя: "Так что со мной все хорошо".

Борис Щербаков родился в 1949 году в Ленинграде. На экранах - с начала 60-х, дебютом актера стала роль Глебки в "Мандате" Николая Лебедева.